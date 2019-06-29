2019/06/29 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت القوات الامنية القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشيب الحدودي.وذكر بيان لهيئة المنافذ الحدودية ” ان مفارز الهيئة القت القبض على مسافر عراقي يروم السفر الى ايران في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران، مطلوب للقضاء ، حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقه مذكره القاء قبض وفق المادة “٤٠٦/أ […]

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