الحلبوسي:ثورة العشرين مثلت نقطة تحول عراقية

2019/06/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، ان ثورة العشرين مثلت نقطة تحول عراقية، مؤكدا ان العراق لعب دورا مهما في المنطقة بالوقت الحالي ما جعله قبلة للمسؤولين في المنطقة.

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