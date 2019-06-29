النفط رهن معادلة دقيقة بين التوتر الأمريكي الإيراني وتباطؤ الطلب

2019/06/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه المنتجون في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وشركاؤهم خلال اجتماعهم يوم الثلاثاء المقبل في فيينا، لبحث تمديد العمل بخفض حصص الإنتاج،

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