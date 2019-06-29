أنت عربي أم أمازيغي؟ شوط إضافي من معركة الهوية في الجزائر

2019/06/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت جزائري؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهي غير كافية، سيتلوها سؤال آخر: عربي أم أمازيغي؟ مهما كان الرد سيستوجب عليك تقديم

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