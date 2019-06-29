قيادة شرطة البصرة تحذر ابناء المحافظة من حرف التظاهرات السلمية عن مسارها

2019/06/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت قيادة شرطة البصرة، السبت، أبناء المحافظة من حرف التظاهرات السلمية عن مسارها، مشيرة إلى ان أي محاولة لاخراج التظاهرات في المحافظة عن سلميتها، سيتم الرد عليها بقوة وحزم.

وذكرت القيادة في بيان لها، نشر اليوم، 29 حزيران 2019، أن "الأجهزة الأمنية تعمل دائما على محاربة الجرائم المنظمة بكافة انواعها، وفي الوقت نفسه قامت بتأسيس علاقة تعاونية مع المتظاهرين إيمانا بأن الأجهزة الأمنية هي القادرة على الحفاظ على أرواح المتظاهرين وأموالهم العامة والخاصة".

واضاف البيان أن "المطالبة الشرعية للمتظاهرين، لا تروق لعملاء المخابرات الاجنبية والمستهدفين لاقتصاد العراق وأمنه وسلمه الاجتماعي، حيث حاولوا هؤلاء حرف التظاهرات السلمية عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال الخاص من خلال استهداف الدور السكنية ومنازل المسؤولين والمواطنين واستدراج الأجهزة الأمنية لاستخدام القوة لحماية المال العام و الخاص".

واوضح ان "اي محاولة تستهدف كسر قوة أيمان الاجهزة الامنية بخط عملها الصريح والواضح او التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة، ستجابه بقوة وحزم، كما نحذر وننبه الى خطورة ذلك".

وختمت قيادة شرطة البصرة، بالقول إن "ساحات وشوارع البصرة كفيلة باستيعاب كل المتظاهرين الذين ينشدون بالخير للبلاد".

وكان العشرات من المحتجين قد نظموا مساء أمس الجمعة، تظاهرة أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة، احتجاجا على نقص الخدمات وأبرزها منظومة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تفشي الفساد والبطالة

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