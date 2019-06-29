العراق يجمد التعامل مع شركة نفطية بريطانية بعد ادانتها بدفع رشاوي

2019/06/29 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام شركة نفط البصرة في العراق، إحسان عبدالجبار، ان بلاده منع بشكل مؤقت شركة "بتروفاك" البريطانية لخدمات الحقول النفطية من التقدم بعروض لعقود...

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