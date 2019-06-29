2019/06/29 | 10:48

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ال مگوطر: قرار انسحابي عن حركة ارادة نهائي مهما بلغت هجمات الجيوش الالكترونية

بغداد/...



شدد النائب ملحان، آل مگوطر، السبت، على أن قرار انسحابه عن حركة إرادة، "نهائي" مهما بلغت هجمات الجيوش الالكترونية واساءاتها، على حد قوله.

وقال ال مكوطر في بيان، تلقته "عين العراق نيوز" "لا عودة عن قرار انسحابي مهما بلغ حجم الضغوط والتاثيرات، ولن يمنعني ذلك من الوفاء لعهودي ووعودي التي قطعتها لاهلي من اجل تخفيف معاناة اهلي وايجاد الحلول لمشاكلهم".

وكشف عن تعرض صفحته الشخصية عبر فيسبوك "للاختراق من قبل جيوش الكترونية بهدف نشر معلومات مغلوطة وتصريحات مفبركة لا اساس لها من الصحة".

وأشار الى ان "ابناء الديوانية ومحافظات الفرات الأوسط، يعلمون جيداً من هو ملحان ال مكوطر، وما هو تأريخه ولن تنطلي عليهم هذه الفبركات والاكاذيب".انتهى2

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