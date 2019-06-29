المنصات الرقمية تستحوذ على 80% من التوجه الترويجي عن العقارات

2019/06/29 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..أعلنت بروبرتي فايندر المنصة الرائدة في التسويق العقاري عبر الإنترنت عن عدد من المتغيرات المتوقعة في تعامل المستخدمين للمنصات الإلكترونية والمقبلين على شراء الوحدات السكنية في تعاملاتهم ورغباتهم الشرائية بالتزامن مع انتشار الاعتماد على الإنترنت بصورة كبيرة خصوصًا في القرارات المهمة في الحياة اليومية.وذكرت المنصة، ان ” اعتماده المستهلك على الأدوات الرقمية والمنصات […]

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