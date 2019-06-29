كوردستان تدين القصف التركي: يجب ألا نكون ساحة لتصفية الحسابات

2019/06/29 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدانت حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، القصف التركي الذي أوقع قتلى في صفوف المدنيين.

وقالت الحكومة في بيان لها ان "حكومة اقليم كردستان تدعو الى عدم جعل مناطق الاقليم ساحة لتصفية الحسابات بين حزب العمال الكردستاني وتركيا".

واضافت حكومة اقليم كوردستان في بيانها "لن تقبل ان تكون تلك الاراضي منطلقاً لشن هجمات على دول الجوار، كما ندعو تركيا الى عدم تكرار القصف".

يشار الى ان القوات التركية تشن هجمات بشكل شبه مستمر على مناطق باقليم كوردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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