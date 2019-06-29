الحلبوسي:العراق لن يكون حطبا او يخوض الحروب بالإنابة عن الاخرين

2019/06/29 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في احتفالية الذكرى السنوية لثورة العشرين التي يقيمها الحشد الشعبي ,اليوم السبت , العراق لن يكون حطبا او يخوض الحروب بالإنابة عن الاخرين .

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