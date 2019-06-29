2019/06/29 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشيب الحدودي.الهيئة في بيان لها ، إنها ” تمكنت من إلقاء القبض على مسافر عراقي يروم السفر إلى ايران .ولفتت إلى أنه ” مطلوب للقضاء ، وصدرت بحقه مذكره قبض وفق المادة “٤٠٦/أ ” من قانون العقوبات حسب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إلقاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في الشيب النعيم نيوز.

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