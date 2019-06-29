2019/06/29 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، السبت، عن اعتقال متهمين بالإرهاب والتهديد والسرقة في العاصمة.‏ وذكرت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات ‏بغداد تمكنت من اعتقال متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة الغزالية، فضلا عن اعتقال متهمين ‏آخرين بالإرهاب (دكة عشائرية) في منطقة الحسينية شمالي بغداد”.‏ وأضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن اعتقال متهمين بالإرهاب والتهديد والسرقة ‏ وكالة خطوة برس.

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