2019/06/29 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق علماء معهد “سانفورد بورنهام بريبيس” للاكتشافات الطبية في لا جولا، كاليفورنيا، “إنجازا هاما” في علاج الصلع يمكن أن يساعد الملايين على إنماء شعر الرأس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف علاج جديد يحارب الصلع نهائيا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف علاج جديد يحارب الصلع نهائيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).