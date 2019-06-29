بسبب الرشاوي.. العراق يجمد التعامل مع شركة النفط البريطانية

2019/06/29 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير عام شركة نفط البصرة، إحسان عبدالجبار، اليوم السبت، على ان" العراق منع بشكل مؤقت شركة "بتروفاك" البريطانية لخدمات الحقول النفطية من التقدم بعروض لعقود جديدة، رغم أن الصفقات القائمة حالياً لن تتأثر".

وقال، عبدالجبار، في كلمة له على هامش مؤتمر عن نفط العراق تنظمه "سي.دبليو.سي" في لندن، امس الجمعة، أن" العراق اتخذ إجراءً وقائيا لتجميد التعامل مع بتروفاك فيما يتعلق بالعقود الجديدة، وذلك على خلفية إدانة الشركة البريطانية بتلقي رشاوي".يشار الى ان مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، قد أجرى تحقيقا بشأن "بتروفاك" بعد إدانة رئيس المبيعات الدولية بالشركة ديفيد لوفكين، في شباط الماضي بـ 11 اتهاما بالرشى مرتبطة بصفقات في العراق والسعودية.وتركز شركة "بتروفاك" على العمل في جنوب العراق، وتقدم الخدمات الهندسية في حقلي النفط مجنون والرميلة، ومحطة معالجة الغاز في الناصرية، وحقل حلفاية، ولديها أيضا أنشطة في كردستان العراق.انتهى..م.م

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