اعتقال 11 مطلوبا خلال عمليات دهم وتفتيش في ديالى

2019/06/29 | 10:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العطية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مفارز ودوريات من اقسام شرطة بعقوبة التوجيهية والعبارة وبني سعد وهبهب ومفارز من شعبة مكافحة اجرام بعقوبة والمقدادية وخانقين، تمكنت من القاء القبض على (11) مطلوب خلال الممارسات الامنية في اليومين الماضيين".واشارَ الى، انه" تم نقل الملقى القبض عليهم الى اماكن الاحتجاز لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم وعرضهم للقضاء".انتهى..م.م

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