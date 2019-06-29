استخدام ميزة Stay Safer الجديدة من خرائط جوجل

2019/06/29 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة جوجل مؤخرا ميزة Stay Safer بتطبيق الخرائط الخاص بها لمستخدمى أندرويد، حيث تعمل الميزة على إبلاغ المستخدم حيال خروج العربة أو أى وسيلة نقل يستقلها عن المسار المطلوب، لكن مع ظهور تلك الميزة هل علمت كيف يمكنك تفعيلها ؟ طريقة استخدام Stay Safer : – فى البداية عليك أن تتأكد من حصولك على آخر تحديت...

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