العراق يطالب واشنطن بأدلة تثبت قصف السعودية من الاراضي العراقية

2019/06/29 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر عراقي مسؤول، اليوم السبت، عن مطالبة العراق بأدلة تثبت قصف مواقع سعودية من طائرات أطلقت من الاراضي العراقية، مبينا انه لا توجد ادلة تثبت ذلك.ونقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن المصدر قوله ان "المعلومات التي تتحدث عن انطلاق مُسيَّرات طائرات مسيرة من العراق وضربها مواقع سعودية وصلت للحكومة العراقية منذ السبت الماضي على لسان مسؤولين أميركيين"، مبينا ان "العراق طالب بدليل يثبت ذلك ليتم التحرك على اثره".

واضاف "لم تقدم واشنطن لا صور جوية ولا أدلة ملموسة لرادارات أو مشاهدات على ذلك"، مشيرا الى ان "الجيش العراقي نفى بدوره رصده أي نشاط على الحدود مع السعودية".

وتابع ان "العراق ما زال ينتظر دليلا على ذلك".

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال خبرا نقلا عن مسؤولين امريكيين قولهم أن الهجمات بطائرات مسيرة على خطوط الأنابيب في السعودية الشهر الماضي، نفذت انطلاقا من أراضي العراق الجنوبية.

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