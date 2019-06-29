غزاة العراق يبتكرون ليزرا يمكنه تحديد الأهداف على بعد مئات الأمتار

2019/06/29 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتبع القوات الخاصة الأمريكية أسلوبًا جديدًا لتحديد الأهداف عن بُعد، باستخدام الليزر للإحساس بنبضات القلب، فقد طور البنتاجون نموذجًا أوليًا للتكنولوجيا، يطلق عليه اسم “Jetson”، والذي يستخدم أشعة الليزر بالأشعة تحت الحمراء لقراءة رسم القلب للشخص.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإنها على الرغم من كونها أقل وضوحًا من بصمات الأصابع أو الوجوه، …

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