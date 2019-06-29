2019/06/29 | 10:58

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، القاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشيب الحدودي.

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