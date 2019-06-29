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مقرر أممي: صفقة القرن ستفشل لهذه الاسباب


مقرر أممي: صفقة القرن ستفشل لهذه الاسباب
2019/06/29 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

متابعة :سومر نيوز

أكد المقرر الأممي، مايكل لينك، المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن صفقة القرن ا...

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