2019/06/29 | 10:58
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شرطة البصرة: عملاء المخابرات الأجنبية يحرفون مسار التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
حذرت مديرية شرطة البصرة من “حرف” التظاهرات السلمية عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال العام والخ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
شرطة البصرة: عملاء المخابرات الأجنبية يحرفون مسار التظاهرات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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