شرطة البصرة: عملاء المخابرات الأجنبية يحرفون مسار التظاهرات

2019/06/29 | 10:58

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بغداد :سومر نيوز

حذرت مديرية شرطة البصرة من “حرف” التظاهرات السلمية عن مسارها والمحاولة للاعتداء على المال العام والخ...

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