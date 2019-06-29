الكيان الإسرائيل يشكر البحرين على حسن الضيافة

2019/06/29 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مباركة إسرائيلية لخطوات البحرين نحو التطبيع غير المسبوق بتاريخ المنطقة، تقدم الكاتب والباحث الإسرائيلي إيدي كوهين بالشكر لملك البحرين حمد بن عيسى على ما وصفه بحسن استضافة الوفد الصهيوني الذي شارك بورشة المنامة الممهدة لصفقة القرن.وقال كوهين في تغريدة له، “شكراً لمقام صاحب الجلالة والفخامة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة …

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