البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين: سنعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي

2019/06/29 | 11:00

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

أحجم قادة مجموعة العشرين عن التنديد بالحماية التجارية ودعوا بدلاً من ذلك لتوفير مناخ تجاري "حر ونزيه وغير منحاز" في بيان صدر في ختام قمتهم التي انعقدت على مدى يومين في أوساكا بغرب اليابان، وحذر البيان أيضاً من أن النمو الاقتصادي العالمي لا يزال ضعيفاً مع "زيادة حدة" التوترات التجارية والجيوسياسية.

هذا وأضاف البيان "نسعى جاهدين لتوفير مناخ تجاري واستثماري حر نزيه غير منحاز وشفاف ومستقر يمكن التكهن به وإبقاء أسواقنا مفتوحة".

وأشار أيضاً أن السياسة النقدية ستستمر في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار بما يتماشى مع عمل البنوك المركزية.

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