“بالصور” على متن طائرة كويتية.. وفد مجلس الامن يصل بغداد.. و”هاشتاك” الدبلوماسية العراقية يثير انتقادا لدى مدونين

2019/06/29 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق هبطت طائرة كويتية ، صباح السبت، على أرض مطار بغداد الدولي على متنها وفد من مجلس الامن في زيارة تأتي تلبية لدعوة من الحكومة العراقية.وكان المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف أكد في وقت سابق، “تستضيف بغداد السبت أعضاء مجلس الأمن الدوليّ في زيارة لمُدَّة يوم واحد بدعوة من الحكومة، وهي […]

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