الذهب يحقق أرقاماً قياسية في صحوة لم يشهدها العالم منذ 6 أعوام

2019/06/29 | 11:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سُبات طويل عاد الذهب إلى التربع على عرش المعادن الثمينة.وحققت صحوته أرقاماً بارزة في الأيام العشرة الأخيرة.وعزا المستثمرون السبب

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