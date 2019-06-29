2019/06/29 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إخماد حرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية

اخمدت فرق الدفاع المدني العديد من الحرائق في بساتين وحقول للحنطة

في كركوك وبابل والمثنى والديوانية خلال الاربع والعشرين ساعة

الماضية.

وذكر بيان لمديرية الدفاع المني " ان فرق الدفاع المدني في كركوك

اخمدت حريقا ضخما شب بحشائش وادغال داخل قاعدة كيوان ، حيث شارك

فيها عدة عجلات اطفاء واسناد عجلة من شركة نفط الشمال وحوضية من

دائرة ماء كركوك وبدون خسائر مادية وبشرية ، كما تم اخماد حريق خلف

شبكة كهرباء تازة عبارة عن بقايا محصول الحنطة بمساحة ٣ دونمات

والمنقذة ٢٠٠ دونم اضافة الى انقاذ ١٥٠ كومة جل وساحبة زراعية ، في

حين تمكنت من اخماد حريق شب بادغال داخل معهد تقني كركوك بدون خسائر

مادية وبشرية ، كما اخمدت حريقا شب بحشائش وادغال قرب مديرية مرور

كركوك دون خسائر مادية وبشرية.

واضاف " ان فرق الدفاع المدني في بابل إخمدت حريقا شب في بستان وبزل

بمنطقة الحسينية وبوقت قياسي والحيولة دون توسع النيران وانتشارها

الى البساتين المجاورة ، كما اخمدت حريقا شب بعدد من المحال لبيع

المواد الإنشائية مع اسواق جملة في منطقة البو علوان ، والحيولة دون

توسع النيران وامتدادها الى الدار العائدة إلى صاحب تلك المحلات

وبدون اضرار أو اصابات بشرية تذكر ".

واوضح " ان فرق الدفاع مدني في محافظة المثنى اخمدت حريقا كبيرا شب

في احد البساتين الواقعه في منطقة الآيشان بقضاء الوركاء ، حيث

تمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد محاصرة النيران من عدة محاور

بمهنية عالية وبوقت قياسي ومنع توسع النيران وامتدادها للبساتين

المجاوره والدور السكنيه الواقعة داخل البستان".

وتابع " ان فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا شب في كدس كبير من مادة

التبن في منطقة اهيور بقضاء الشامية بهمة عالية وبوقت قياسي حال دون

توسع النيران الى الأراضي الزراعية المجاورة وانقاذ كمية كبيرة من

التبن .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إخماد حرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إخماد حرائق في بساتين وحقول للحنطة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).