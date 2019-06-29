2019/06/29 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، القاء القبض على مسافر عراقي مطلوب للقضاء في منفذ الشيب الحدودي.

الهيئة في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "مفارزها، تمكنت من القاء القبض على مسافر عراقي يروم السفر الى ايران في منفذ الشيب الحدودي بين العراق وايران"، لافتة انه " مطلوب للقضاء ، حسب كتاب جهاز المخابرات الوطني العراقي، والصادرة بحقه مذكره قبض وفق المادة "٤٠٦/أ " من قانون العقوبات حسب كتاب وزارة الداخلية شؤون الاقامة".



واضافت، انه "تم احالته الى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".انتهى

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