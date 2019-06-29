نائب سابق يهاجم الكتل الشيعية ويحذرها من نفاد صبر المرجعية

2019/06/29 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هاجم النائب السابق محمد اللكاش، السبت، الكتل الشيعية متهمها بإفشال وتهديم مشروع الشيعة في بناء الدولة، فيما حذرها من نفاد صبر المرجعية.

وقال اللكاش في بيان تلقت (الفرات نيوز} نسخة منه، ان "باب الامام المفدى السيد علي السيستاني سيبقى مغلقا بوجه القوى السياسية جميعا بما فيها القوى الشيعية ما لم يغيروا من النهج الخاطئ في معالجة كثير من الملفات التي لها صلة ببنية الدولة والأخرى بحياة المواطن".وأضاف اللكاش "بما ان دور المرجعية في العملية السياسية هو دور أبوي في الإرشاد والتوجيه والنصيحة ولكن يبقى صوتها وهو صوت الشارع العراقي بجميع أطيافه قويا ومدويا يهز عروش هذه الأحزاب والتيارات ورغم البيانات الرنانة التي تصدر من هذه الكتل بالاستجابة لمطالب المرجعية ولكنها بيانات للبهرجة الاعلامية و كاذبة ومجافية للحقيقة وما يظهر للإعلام غير ما يدور في الاجتماعات الخاصة".واشار الى ان "كلامه هذا مع الكتل الشيعية وهم الاغلبية لا يعني ان بقية الكتل السياسية أفضل حال منها او بديل عنها بل اسوأ منها".يشار الى ان المرجعية الدينية العليا كانت قد طالبت وعلى لسان ممثليها مرارا وتكرارا بفتح ملفات عديدة منها مكافحة الفساد والابتعاد عن المحاصصة المقيتة وحصر السلاح بيد الدولة وتقديم الخدمة للمواطنين، فيما تحفظت المرجعية في وقت سابق على قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات والتي سمتها في حينها بمفوضية الأحزاب.انتهى

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