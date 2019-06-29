فالح الفياض:العراق وحشده ومرجعيته حالة وحدة

2019/06/29 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي في احتفالية الذكرى السنوية لثورة العشرين التي يقيمها الحشد الشعبي , اليوم السبت , العراق وحشده ومرجعيته حالة وحدة

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