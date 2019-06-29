الولايات المتحدة تنشر مقاتلات “إف-22” في قطر لمواجهة التهديد المتزايد للقوات الأمريكية في المنطقة

2019/06/29 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت الولايات المتحدة نحو عشر” مقاتلات من الجيل الخامس من طراز F-22 إلى قطر كرد فعل على “التهديد المتزايد للقوات الأمريكية في المنطقة من إيران”.وذكرت وكالة أسوشيتيد برس “انه تم نقل المقاتلات إلى منطقة المسؤولية التشغيلية للقيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) ، والتي تشمل بشكل أساسي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.وفي 5 […]

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