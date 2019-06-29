عادل عبد المهدي يستقبل اعضاء مجلس الأمن الدولي

2019/06/29 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اليوم السبت، اعضاء مجلس الأمن الدولي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” عبد المهدي شكر اهتمام المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته”.واكد عبد المهدي لأعضاء مجلس الأمن الدولي ان ” تضحيات العراقيين وانتصارهم على داعش تستحق دعما أكبر لجهود الإعمار”.واضاف

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