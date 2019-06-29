عبد المهدي يستقبل أعضاء مجلس الأمن الدولي

2019/06/29 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة - بغداد

قدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم السبت، شكره الى اعضاء مجلس

الأمن الدولي خلال استقباله لهم اليوم.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان إن "رئيس مجلس الوزراء

عادل عبد المهدي يستقبل اعضاء مجلس الأمن الدولي، ويشكر اهتمام

المجلس ودعمه للعراق وشعبه وحكومته".

وأضاف المكتب بحسب البيان، أن "اعضاء مجلس الأمن اشادوا بسياسية

الحكومة العراقية المتوازنة وعلاقتها مع محيطها العربي والدولي".

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