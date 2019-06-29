2019/06/29 | 11:49

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فلول داعش تقتل عنصرا من الشرطة الاتحادية في صلاح الدين

كلمة - بغداد

قال مصدر عسكري، يوم السبت، إن عنصرا من الشرطة الاتحادية قتل وأصيب

3 آخرون بجروح بهجوم شنه عناصر من تنظيم "داعش" على دورية أمنية

شمالي البلاد.

وقال النقيب سعد محمد بقيادة عمليات صلاح الدين، إن "عناصر من تنظيم

داعش شنوا فجر اليوم هجوماً على دورية أمنية جنوبي محافظة صلاح

الدين، مما أدى إلى مقتل منتسب وإصابة 3 آخرين بحالةٍ خطرة من

الشرطة الإتحادية التابعين للفوج الأول اللواء السادس الفرقة

السادسة النخبة".

وأوضح محمد، ان "الهجوم حدث في منطقة الفرحاتية غرب قضاء بلد جنوب

صلاح الدين".

وزاد نشاط داعش مؤخرًا في محافظات ديالى (شرق)، وكركوك وصلاح الدين

(شمال)، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.‎

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد

تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات

التي كان يتبعها قبل 2014.

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