الصيدلي: تقاذف كرة اللهب بين الحكومة والبرلمان ليس حلاً

2019/06/29 | 11:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد النائب محمد اقبال الصيدلي، السبت، ان تقاذف كرة اللهب بين الحكومة والبرلمان ليس حلاً.

وقال الصيدلي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "تقاذف كرة اللهب بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بتاريخ 30 حزيران ليس حلاً".وأضاف الصيدلي " اذا لم تسرع الحكومة بتقديم مشروع تعديل قانون الموازنة ستكون امام {اغلاق الحكومة} عملياً ".وتابع الصيدلي اننا "ننصح رئيس الوزراء بعدم التعويل على الضغوطات فاغلبها متجهة نحو حكومته".انتهى

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