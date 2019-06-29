2019/06/29 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، اليوم السبت، ان الكتل السياسية متفقة على أغلب مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما بين ان المواد الخلافية ستدرج بعدة مقترحات ويبقى الخيار لاعضاء مجلس النواب.وقال الغزي في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “اللجنة اعدت الصيغ النهائية لتعديل قانون الانتخابات […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي: الكتل السياسية متفقة على جميع مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات المركز الخبري الوطني.

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