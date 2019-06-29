2019/06/29 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة..سائرون تدعو عبد المهدي لتشكيل لجنة تختص بدراسة ملفات المحافظين المقالين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



سائرون تدعو عبد المهدي لتشكيل لجنة تختص بدراسة ملفات المحافظين المقالين وكالة خطوة برس.

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