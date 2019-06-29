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بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم


بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم
2019/06/29 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم

العراق

بالوثيقة..

جدول اعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم

السبت 29 يونيو 2019 - 11:37

البرلمان العراقي

الوثيقة ...

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