الخزعلي: البحرين تمارس العمالة الكاملة لإسرائيل ونرفض اقتحام سفارتها

2019/06/29 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، السبت، البحرين بممارسة دور “العمالة الكاملة” للكيان الصهيوني، فيما رفض اقتحام مبنى سفارتها في بغداد كونه مخالف للقانون.وقال الخزعلي في كلمة القاها خلال احتفالية اقامتها هيئة الحشد الشعبي بمناسبة ذكرى ثورة العشرين وتابعتها /المعلومة/، إن “التجاوز او اقتحام او حرق السفارات هو مخالفة […]

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