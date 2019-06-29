صادقون النيابية تنتقد أداء الحكومة فيما يخص الدرجات الخاصة

2019/06/29 | 11:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

انتقد رئيس كتلة صادقون النيابية، عدنان فيحان أداء الحكومة فيما يخص ملف الدرجات الخاصة، لافتا إلى أن ما أنجز منه لا يكاد

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