2019/06/29 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، اليوم السبت، ان الكتل السياسية متفقة على أغلب مو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الغزي: الكتل السياسية متفقة على جميع مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الغزي: الكتل السياسية متفقة على جميع مواد قانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).