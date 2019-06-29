“التخلف” ورم خبيث.. عندما يتفشى الجهل إعلم أن حياتك في خطر

2019/06/29 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدونات: يس عراق نشرت الصحافية جمانة ممتاز قصة إمرأة مصابة بورم في الثدي، منذ عام وهي تعلم أنها مصابة ولكن “التخلف” أو التصرف بجهل جعل المرض ينتشر في جسمها.قصة هذه المرأة كما سردها الطبيب الاختصاي شيبان عبد السلام المختار:- أستقبلت مريضة ورم ثدي قبل يومين … وصلت المريضة الى المستشفى وهي محمولة على السرير […]

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