2019/06/29 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن المكون الايزيدي صائب خدر، اليوم السبت، على وجود اهمال للاقليات فيما يخص توزيع الدرجات الخاصة، مطالبا بان يكون هناك تمثيل للمكون في مؤسسات الدولة.وقال خدر لـ”المركز الخبري الوطني NNC” إن “هناك توازن للقوى الكبرى، والعراق فيه اقليات وليس فقط هذه القوى”.واضاف “فيما يخص الدرجات الخاصة، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النائب عن المكون الايزيدي: لن اصوت على الدرجات الخاصة ويجب ان يكون لنا تمثيل فيها المركز الخبري الوطني.

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