2019/06/29 | 12:04

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في ذكرى ثورة العشربن ..



ماذا طالب الحلبوسي الاطراف الاقليمية ؟!

السبت

29

حزيران

2019 :

11:48 am

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أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن العراق لعب دوراً محورياً وفاعلاً

في تهدئة الأزمة الحالية بالمنطقة .وقال الحلبوسي خلال كلمة له بإحتفالية الحشد الشعبي بذكرى ثورة

العشرين أن العراق لعب دوراً شجاعاً من الازمة في المنطقة وليس لائقاً

ان يلعب دور الحياد السلبي.واضاف ان الاوضاع التي تحيط بالعراق من كل جانب تتطلب من الجميع

الحكمة وبأتخاذ القرارات التأريخية التي تصب في صالح الشعب والبلاد.

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