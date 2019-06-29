2019/06/29 | 12:04

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الرئيس العراقي يدعو الاطراف كافة الى التهدئة

السبت

29

حزيران

2019 :

11:43 am

43

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة له بإحتفالية الحشد الشعبي

بالذكرى السنوية لثورة العشرين دعوته للأطراف كافة باللجوء إلى الحوار

والتهدئة لإنهاء الأزمة في المنطقة بعيداً عن ويلات الحروب وكوارثها

.وأضاف انه باحيائنا لثورة العشرين نستعيد مناسبة تأريخية مهمة ،

وفي الملحمة الجديدة قاتل جميع العراقيين في مختلف صنوف القوات

المسلحة وانتصروا على الإرهاب واشار الى ان التحدي الجديد امام الدولة

العراقية هو مدى الحفاظ على الانتصار المتحقق وتجنب الصراع .

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