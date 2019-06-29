حكومة الاقليم مستاءة من تصرفات تركيا

2019/06/29 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اعربت حكومة اقليم كردستان عن استيائها وقلقها من القصف التركي للمناطق الحدودية، مضيفة، انها لن تسمح باستخدام اراضي الاقليم للقيام بهجمات وتخريب امن دول الجوار.وادى قصف للطائرات الحربية التربية يوم الخميس لسيارتين على الطريق القصير في سفوح جبال قنديل الى سقوط تسعة ضحايا، ثمانية منهم من عائلة واحدة.وقالت حكومة الاقليم […]

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