2019/06/29 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اليوم السبت، على ان البرلمان سيصوت على أي مرشحة يختارها رئيس مجلس الوزراء شخصيا لوزراة التربية وليس تابعة لجهة سياسية، فيما بين ان هذه المرة الرابعة التي يرفض فيها المجلس مرشحة المشروع العربي ويجب ان تصل الرسالة.وقال فدعم في تصريح لـ”المركز الخبري […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن الحكمة: هذه المرة الرابعة التي يرفض فيها البرلمان مرشحة الخنجر للتربية فيجب ان تصل الرسالة المركز الخبري الوطني.

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