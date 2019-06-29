حديث الرئيس المسافر

2019/06/29 | 12:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي ليس ظنا ولا رجما بالغيب أن الرئيس الدكتور برهم صالح عاشق حقيقي للسلام ومحب صادق لحقن دماء البشر البعيدين عنه، فكيف بأهله وأحبائه وجيرانه الأقربين الأوْلى بالمعروف؟.فهو منذ...أكمل القراءة ←

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