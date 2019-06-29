الفياض: الحشد أُسس للدفاع عن الدولة وهو إمتداد لثورة العشرين

2019/06/29 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيئة الهشد العشبي فالح الفياض، اليوم السبت، ان الحشد أُسس للدفاع عن الدولة وهو إمتداد لثورة العشرين

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