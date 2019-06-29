2019/06/29 | 12:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آيار الماضي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في احصائية رسمية لسومو: الهند الاكثر شراءً للنفط العراقي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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