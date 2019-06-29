في احصائية رسمية لسومو: الهند الاكثر شراءً للنفط العراقي

2019/06/29 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، السبت، أن الشركات النفطية الهندية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر آيار الماضي.

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