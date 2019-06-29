2019/06/29 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- لكامش برس؛ يصوت مجلس النواب، في جلسة اليوم السبت على الدرجات الخاصةوتضمن جدول اعمال جلسة اليوم التصويت على الدرجات الخاصة وقرار بشأن التصاريح الامنيةـ فضلا عن استكمال قانون المحكمة الاتحادية وقوانين اخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على الدرجات الخاصة اليوم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على الدرجات الخاصة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).